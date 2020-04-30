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30 апреля 20, 12:14
В Китае открыли мост в виде "ленты Мебиуса". Видео
лента Мебиуса
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У моста сложная конструкция, выходы и переходы находятся на разных уровнях
В китайском городе Чэнду открыли необычный многоуровневый мост, ставший новой "визитной карточкой" города. Местные жители уже успели окрестить его "лентой Мебиуса" за псевдобесконечные переходы и "зацикленные" перекрестки. Ролик с видеообзором моста разместили на YouTube.

Длина моста - 185 метров, а высота - 24 м. Выходы и переходы на нем располагаются на разных уровнях, поэтому мост соединил не только два берега, но и парки, расположенные по соседству с ним. Ночью мост освещается LED-лампами, привлекая сотни туристов.


СПРАВКА. Лента Мёбиуса - непрерывный двухмерный объект с односторонней поверхностью, где можно из одной точки такой поверхности попасть в любую другую, не пересекая край. Если допустить, что по этой фигуре будет идти человек, то через некоторое время он вернется к началу своего пути, но в зеркальном отображении самого себя. Лента Мебиуса символизирует бесконечность, поскольку не имеет ни начала, ни конца.
liga.net
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