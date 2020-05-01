Разведка США отвергла искусственное создание COVID

В Национальной разведке США заявили, что коронавирус нового типа не был создан в лаборатории и не был генетически модифицирован, пишет ТАСС..

"Разведывательное сообщество (США) согласно с широким научным консенсусом в отношении того, что вирус COVID-19 не был создан человеком или генетически модифицирован", - отмечается в документе разведки.

Отмечается, что разведка намерена определить, началась ли вспышка через контакт с инфицированными животными или это было результатом несчастного случая в лаборатории в Ухане.

Администрация президента США Дональда Трампа дала поручение разведывательным службам изучить, скрывали ли изначально Китай и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) какую-либо информацию о COVID-19.

Накануне госсекретарь США Майкл Помпео утверждал, что власти Китая пытались скрыть часть информации о распространении коронавируса и понесут за это ответственность. Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн в тот же день в интервью американской телекомпании NBC заявил, что любые требования о выплате компенсаций, выдвигаемые Пекину в связи с коронавирусом, являются нелепыми и представляют собой "политический фарс". Китайский чиновник также выразил сожаление в связи с тем, что "некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая". По его словам, Пекин "не скрывал какую-либо информацию" о коронавирусе.

Как известно, американцы массово подают иски в адрес правительства Китая с требованием компенсировать ущерб, причиненный коронавирусом.



