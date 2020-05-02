Ким Чен Ын появился на публике после 20 дней отсутствия

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын появился на публике после 20-дневного отсутствия. Его новые фотографии от 1 мая опубликовало Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

Ким присутствовал на церемонии, посвященной открытию завода удобрений.

Последнее появление Ким Чен Ына на публике произошло 11 апреля. Отсутствие Кима на церемонии празднования дня рождения его деда и первого лидера Северной Кореи, Ким Ир Сена, вызвало слухи о проблемах со здоровьем.

СМИ заявили о смерти Ким Чен Ына. В КНДР это опровергают











Позже стало известно, что Китай направил в КНДР медиков для "консультирования" Кима.





29 апреля в разведке Южной Кореи сообщили, что по их оценке Ким управляет КНДР в обычном режиме.