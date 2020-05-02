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2 мая 20, 09:32
Ким Чен Ын появился на публике после 20 дней отсутствия
Ким Чен Ын
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые с 11 апреля появился на публике, его отсутствие вызвало слухи о проблемах со здоровьем

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын появился на публике после 20-дневного отсутствия. Его новые фотографии от 1 мая опубликовало Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

Ким присутствовал на церемонии, посвященной открытию завода удобрений.

Последнее появление Ким Чен Ына на публике произошло 11 апреля. Отсутствие Кима на церемонии празднования дня рождения его деда и первого лидера Северной Кореи, Ким Ир Сена, вызвало слухи о проблемах со здоровьем.

СМИ заявили о смерти Ким Чен Ына. В КНДР это опровергают

21 апреля 2020 года источник CNN заявил, что Киму якобы после операции на сердечно-сосудистой системе "угрожает серьезная опасность". В тот же день два южнокорейских правительственных источника заявили Reuters, что эти сообщения "не соответствуют действительности". 


Позже стало известно, что Китай направил в КНДР медиков для "консультирования" Кима. 

29 апреля в разведке Южной Кореи сообщили, что по их оценке Ким управляет КНДР в обычном режиме. 
liga.net
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