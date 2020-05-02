Трамп назначит послом США в Украине генерала Кита Дейтона

Послом США в Украине должен стать генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон. Его кандидатуру предложит президент США Дональд Трамп, сообщает пресс-служба Белого дома.

На данный момент Дейтон возглавляет Центр имени Джорджа Маршалла в Германии, а также является старшим советником США по оборонным вопросам в Украине.

Дейтон 40 лет прослужил в американской армии, уйдя в отставку в 2010 году в звании генерал-лейтенанта.

За время военной карьеры Дейтон побывал координатором США по безопасности в Израиле и Палестинской автономии, директором по стратегии и планированию штаба сухопутных войск, директором по операциям разведки министерства обороны США (DIA), а также военным атташе США в России.



