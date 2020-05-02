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2 мая 20, 10:16
Трамп назначит послом США в Украине генерала Кита Дейтона
Кит Дейтон
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Президент США Дональд Трамп определился с кандидатурой посла в Украине, им станет генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон

Послом США в Украине должен стать генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон. Его кандидатуру предложит президент США Дональд Трамп, сообщает пресс-служба Белого дома.

На данный момент Дейтон возглавляет Центр имени Джорджа Маршалла в Германии, а также является старшим советником США по оборонным вопросам в Украине.

Дейтон 40 лет прослужил в американской армии, уйдя в отставку в 2010 году в звании генерал-лейтенанта.

За время военной карьеры Дейтон побывал координатором США по безопасности в Израиле и Палестинской автономии, директором по стратегии и планированию штаба сухопутных войск, директором по операциям разведки министерства обороны США (DIA), а также военным атташе США в России.

В мае 2019 года Мари Йованович была отозвана из Украины, по ее свидетельству - из-за действий личного адвоката президента США Руди Джулиани. 

"Заинтересованы": посол Тейлор о встрече Трампа с Зеленским

В июне 2019 года  посольство США в Украине временно возглавил Уильям Тейлор.  


В октябре 2019 года Тейлор дал показания Конгрессу в рамках расследования об импичменте Трампа. Он рассказал о том, как Трамп оказывал давление на президента Владимира Зеленского. 

Позже стало известно, что Тейлор покидает свой пост, посольство США временно возглавила Кристина Квин. 
liga.net
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