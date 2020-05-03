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3 мая 20, 08:29
В Ираке боевики ИГИЛ убили 11 человек
боевики ИГИЛ
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Экстремисты совершили нападение на базу племенной вооруженной группировки иракского шиитского ополчения Аль-Хашд аш-Шааби.

В результате нападения боевиков экстремистской группировки "Исламское государство" в провинции Салах-эд-Дин на севере Ирака погибли 11 человек. Об этом сообщает Синьхуа в воскресенье, 3 мая.

По словам источника в правоохранительных органах провинции, в субботу рано утром боевики ИГИЛ напали на базу племенной вооруженной группировки иракского шиитского ополчения Аль-Хашд аш-Шааби. Погибли 11 членов этой племенной группировки. После прибытия подкрепления сил безопасности боевикиИГ скрылись с места происшествия.

Как известно, в декабре 2017 года Ирак объявил об исторической победе над ИГИЛ, однако в стране по-прежнему остаются экстремисты, которые периодически совершают нападения.

Напомним, на прошлой неделе полиция Испании задержала одного из самых разыскиваемых боевиков ИГИЛ. Террорист несколько лет находился в зоне сирийско-иракского конфликта.
Korrespondent
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