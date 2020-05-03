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3 мая 20, 08:31
СМИ предрекают конец лидерству США из-за пандемии
США
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Американское лидерство на международной арене завершилось на фоне кризиса из-за коронавируса, пишет французское издание Le Monde.
США больше не играют роль мирового лидера, так как пандемия коронавируса положила конец миропорядку, установленному после Второй мировой войны, говорится в статье Le Monde.
 
Авторы публикации утверждают, что ключевую роль в дестабилизации прежней системы сыграл подъем Китая.
 
Они полагают, что задержка, с которой Всемирная организация здравоохранения предупредила международное сообщество об опасностях коронавируса, стала свидетельством зависимости организации от Пекина.
 
При этом текущий кризис ослабил США и заставил американцев окончательно отойти от миссии мирового лидера.
 
Кроме того, как подчеркивается в статье, COVID-19 нанес серьезный удар по единству Европы.
 
ЕС оказался безоружен перед пандемией, которую не смог предугадать, и не оказал поддержку наиболее пострадавшим от эпидемии странам.
 
Журналисты Le Monde считают, что Евросоюз должен пересмотреть собственное устройство, чтобы в дальнейшем влиять на установление нового миропорядка.
 
Ранее в МВФ заявили, что из-за пандемии коронавируса мировую экономику ожидает крупнейший кризис за сто лет.
Korrespondent
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