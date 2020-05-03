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3 мая 20, 08:34
Посол Украины отказался от церемонии в Берлине
Андрей Мельник
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Глава украинской дипмиссии в Германии отклонил приглашение на церемонию завершения Второй мировой войны из-за присутствия посла России.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался участвовать в церемонии завершения Второй мировой войны в Берлине 2 мая совместно с представителями РФ. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины в Facebook.
 
"Даже в самом кошмарном сне я не мог бы себе представить возложение венков рядом с представителем страны, которая более шести лет ведет циничную и кровавую войну на Востоке Украины. На сегодняшний день 14 тысяч украинцев были убиты в ходе продолжающейся российской агрессии" − заявил Мельник в интервью газете Tagesspiegel.
 
Он подчеркнул, что ценит приглашение мэра Берлина Михаэля Мюллера, так как чествование памяти жертв войны является для него моральным долгом.
 
"Таким способом признается неоспоримый вклад украинского народа в освобождение Европы от насильственного нацистского режима", − подчеркнул украинский посол. 
 
Однако присутствие представителя посольства России в Германии вынудило его отказаться от участия в церемонии 2 мая.
 
Напомним, в прошлом году Польша не пригласила представителей России на торжества по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. В Варшаве заявили, что Москва не заинтересована в сохранении "духа исторической правды".
Korrespondent
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