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3 мая 20, 09:22
COVID-19: за сутки в мире более пяти тысяч жертв
COVID-19
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Всего в мире количество инфицированных составляет почти 3,5 млн человек. При этом выздоровели уже более 1,12 млн.

За последние сутки в мире зарегистрировали 83 257 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Скончались 5 215 человек. Об этом в вовскресенье, 3 мая, сообщает сайт Worldometers, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев в странах мира.

За сутки больше всего летальных случаев зафиксировали в США – 1691 жертва. В Великобритании скончался 621 человек, в Италии – 474, в Бразилии – 340, в Эквадоре – 308, в Испании – 276, в Канаде – 175, во Франции – 166, в Мексике – 113, в Индии – 100 жертв.

Больше всего новых случаев подтвердили в США – 29,7 тысяч. На втором месте Россия – 9,6 тысяч новых больных, на третьем Великобритания – 4,8 тысяч. Дальше идут Бразилия – почти 4,5 тысяч случаев, Испания – более 2,5 тысяч, Индия – 2,4 тысяч, Перу – более 2 тысяч и 1,9 тысяч случаев в Турции.

Всего в мире количество инфицированных составляет почти 3,5 млн человек. При этом выздоровели уже более 1,12 млн. Больше всего выздоровевших в США – 173 тысячи, Испании – 146 тысяч, Германии – 129 тысяч и Италии – почти 80 тысяч.

Ранее стало известно, что в Японии за сутки от коронавируса скончался 31 человек, что стало новым антирекордом. При этом число новых случаев заражения составило не менее 306.
Korrespondent
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