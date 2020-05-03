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3 мая 20, 14:43
В Беларуси не отменят парад - Лукашенко
Лукашенко
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Президент Беларуси заявляет, что парад к 9 мая в Беларуси не отменят

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что парад к 9 мая не будут отменять из-за коронавируса. Об этом сообщает БЕЛТА.

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"Мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал", - заявил президент Беларуси. 

Он рассказал, что среди желающих посетить парад есть и ветераны Вооруженных сил страны: "Понятно, что им уже за 90. Подумаем, как с ними быть. Я придерживаюсь своей тактики - стариков надо поберечь <...> Никого на это массовое мероприятие тащить не надо". Также Лукашенко заявил, что "парад - это не самое опасное с точки зрения эпидемиологов и вирусологов мероприятие".
liga.net
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