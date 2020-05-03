Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.26
USD
26.94
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
3 мая 20, 15:18
В МОЗ озвучили ужасающий прогноз в случае отмены карантина
МОЗ
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В случае полной и безоговорочной отмены карантина, коронавирус уже в этом году унесет жизни 120-140 тыс. украинцев.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, ссылаясь на исследование, проведенное экспертами Киевской школы экономики.

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что без внедрения профилактических мероприятий полная отмена карантина до конца года унесет жизни 120-140 тыс. украинцев.

По словам чиновника, такой прогноз ему предоставили в Киевской школе экономики, поэтому украинцам нужно запастись терпением, чтобы выйти из карантина «своевременно, а не преждевременно».

«Правительством планируется смягчение карантина. Но при определенных условиях. При определенных противоэпидемических, а не политических условий!», ‒ подчеркнул Ляшко, добавив, что те, кто рассуждает о негативном влиянии карантина для экономики страны, не учитывают вреда, который нанесет экономике массовая заболеваемость и смертность от коронавируса.

Замминистра также сообщил, что вскоре Минздрав подготовит и обнародует требования, которые придется выполнять работникам сферы услуг, торговли, общепита, нотариата и адвокатуры с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции.
Fraza.ua
Ещё по теме:
В Киеве за сутки 29 случаев коронавируса, один человек умер
В Украине резко выросло число зараженных медиков
Как Украина выйдет из карантина. Пять этапов
Курс гривны значительно укрепился: данные на 30 апреля 2020
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Беларуси не отменят парад - Лукашенко
noimageCOVID-19: за сутки в мире более пяти тысяч жертв
noimageПосол Украины отказался от церемонии в Берлине
noimageСМИ предрекают конец лидерству США из-за пандемии
noimageВ Ираке боевики ИГИЛ убили 11 человек
Лента новостей