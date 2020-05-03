В МОЗ озвучили ужасающий прогноз в случае отмены карантина

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, ссылаясь на исследование, проведенное экспертами Киевской школы экономики.

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что без внедрения профилактических мероприятий полная отмена карантина до конца года унесет жизни 120-140 тыс. украинцев.

По словам чиновника, такой прогноз ему предоставили в Киевской школе экономики, поэтому украинцам нужно запастись терпением, чтобы выйти из карантина «своевременно, а не преждевременно».

«Правительством планируется смягчение карантина. Но при определенных условиях. При определенных противоэпидемических, а не политических условий!», ‒ подчеркнул Ляшко, добавив, что те, кто рассуждает о негативном влиянии карантина для экономики страны, не учитывают вреда, который нанесет экономике массовая заболеваемость и смертность от коронавируса.

Замминистра также сообщил, что вскоре Минздрав подготовит и обнародует требования, которые придется выполнять работникам сферы услуг, торговли, общепита, нотариата и адвокатуры с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции.