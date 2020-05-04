Папа Римский назвал дату общей молитвы против коронавируса

Папа Римский Франциск озвучил дату, когда верующие со всего мира будут молиться за избавление от коронавируса. Это произойдет в четверг, 14 мая, сообщил понтифик на проповеди, которую транслировал сайт Vatican News.

"Мы приглашаем всех людей во всем мире обратиться к Богу, вознося молитвы и прошения, постясь и совершая дела милосердия согласно своей религии, своим верованиям или своему учению, дабы Он положил конец этой эпидемии, освободил нас от нынешнего страдания, помог ученым найти против нее лекарство, дабы Он избавил мир от санитарных, экономических и гуманитарных последствий распространения этого серьезного вируса", - говорится в послании понтифика.

Папа Римский также призвал ученых приложить все силы, чтобы разработать вакцину от COVID-19 как можно быстрее.

Он отметил, что "эти усилия должны быть бескорыстными, чтобы на исцеление мог рассчитывать любой человек".

Ранее мы писали, что Папа Римский впервые провел аудиенцию онлайн. Он поддержал всех заболевших во время эпидемии коронавируса, а также выразил благодарность медикам и волонтерам.