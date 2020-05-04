Трамп встретился с телевизионщиками: все были без масок

Президент США Дональд Трамп дал большое интервью телеканалу Fox News. При этом американский лидер и журналисты были без масок. Правда, они находились на «безопасном» расстоянии друг от друга.

Некоторые телезрители отметили и несколько уставший вид Дональда Трампа.

Главным же посылом интервью стала критика в адрес Китая.

Американский лидер, говорят о китайских властях, заявил: «Мы хотели приехать в Китай для расследования, но они не хотели нас пускать. Они даже ВОЗ не хотели пускать. Они признали это, но гораздо позднее, а не сразу».

Дональд Трамп добавил: «Они совершили ошибку и пытались ее скрыть, пытались загасить это, как огонь».

Он также сказал: «Они запретили въезд в Китай, но не запретили въезд своим жителям в США и по всему миру».