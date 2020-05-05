Топ-инфекционист США:Вирус распространяется,как лесной пожар

Коронавирус SARS-CoV-2 расходится среди людей "подобно лесному пожару", особенно когда те находятся рядом друг с другом, поскольку патоген "обладает феноменальной способностью и эффективностью" распространяться от человека к человеку. Об этом в эфире Cuomo Prime Time заявил доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США.
"Мы это видели в целом и на ограниченной территории", - сказал он, имея ввиду как пандемию, так и отдельные вспышки на авианосцах или круизных лайнерах.
По словам топ-инфекциониста США, когда люди находятся вместе, "этот вирус распространяется быстрее, чем какой-либо другой, который я знаю, кроме разве что кори".
Именно по этой причине, подчеркнул Фаучи, в дальнейшем могут возобновиться крупные вспышки, если люди не будут выдерживать режим социального дистанцирования и другие меры по сокращению распространения вируса.
"Если вы смягчаете ограничительные меры и в них что-то неправильное, либо вы преждевременно снимаете меры, то получите отскок ситуации назад", - заявил глава института.
Индекс репродукции - эпидемиологический параметр; количество неиммунизированных людей, которых заразит в популяции больной человек:
Корь — 12-18;
Ветряная оспа, эпидемический паротит — 10-12;
Полиомиелит, краснуха — 5-7;
Коклюш — 5,5;
Натуральная оспа — 3,5–6;
COVID-19 — 1,4–5,7;
SARS, СПИД — 2–5;
Простуда — 2–3;
Дифтерия — 1,7–4,3;
Испанка — 1,4–2,8;
Эбола — 1,5-1,9;
Свиной грипп — 1,4–1,6;
Грипп сезонный — 0,9–2,1.
Индекс контагиозности - свойство инфекции передаваться от больных здоровым при непосредственном контакте или через факторы передачи:
Малярия — 0 (в отсутствие комаров), 100% (один укус зараженного комара);
Клещевой энцефалит — 0 (в отсутствие клещей), 50% (при укусе зараженного клеща);
Сыпной тиф — 0 (в отсутствие вшей), 50% — (при укусах зараженных вшей);
Бубонная чума — 20% (в отсутствие блох), 100% (при укусе зараженной блохи);
Дифтерия — 20%;
Сибирская язва, брюшной тиф, вирусный гепатит А — 40%;
Холера — 60%;
Геморрагические лихорадки — 70%;
Легочная чума — 80%;
Корь — 90%.