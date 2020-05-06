Названа новая дата онлайн-встречи Шмыгаля и Меркель

Переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в режиме видеоконференции запланированы на 12 мая. Об этом заявила представитель правительства Германии Ульрике Деммер в среду, 6 мая, сообщает Укринформ.

Первый виртуальный визит украинского премьера в Берлин был запланирован на 20 апреля, но переговоры отложили.

"Переговоры канцлера Меркель с премьер-министром Украины запланированы на 12 мая. Речь идет о проведении отложенного первого визита украинского премьера, который из-за пандемии состоится в режиме видеоконференции", - сказала Деммер.

В повестке дня переговоров стоят двусторонние вопросы немецко-украинских отношений, процесс реформ в Украине, а также "состояние выполнения Минских соглашений, цель которых - привести к завершению конфликта на Востоке Украины".

Кроме того, главы правительств обсудят меры, принимаемые их странами для преодоления пандемии коронавируса.

Напомним, в начале марта Меркель поздравила Шмыгаля с избранием на пост главы Кабмина и пригласила в Берлин.