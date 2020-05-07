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7 мая 20, 08:55
Трамп ветировал запрет на применения силы против Ирана
Трамп
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Американский лидер назвал резолюцию "крайне оскорбительной" и заявил, что демократы внесли ее в рамках стратегии, направленной на раскол Республиканской партии.

Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию конгресса, ограничивающую его право на использование вооруженных сил страны против Ирана. Об этом в среду, 6 мая, сообщает Axios со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Трамп назвал резолюцию "крайне оскорбительной" и заявил, что демократы внесли ее в рамках стратегии, направленной на раскол Республиканской партии и победу на выборах президента.

Президент США отметил, что резолюция основана на "неправильном понимании фактов и законодательства", и США не применяют силу против Ирана. Операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани в начале января 2020 года он назвал совершенно законной, указав, что она была санкционирована резолюцией от 2002 года о применении военной силы в Ираке.

Президент США убежден, что резолюция, которую он ветировал, могла ограничить его возможности "по защите Штатов, их союзников и партнеров". Трамп заявил, что, в соответствии с Конституцией, "у президента должна быть возможность предвидеть следующие шаги противников и предпринимать быстрые и решительные действия в ответ".

Резолюцию в начале января разработал сенатор-демократ Тим Кейн, однако, принята она была в марте. Поводом для этого стало убийство Сулеймани - командир элитного подразделения Аль-Кудс Корпуса стражей исламской революции (КСИР) был убит в ночь на 3 января в результате авиаудара США в районе международного аэропорта в Багдаде. 

В ночь на 8 января ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по двум базам в Ираке, где расположен военный контингент США. В Иране удар по авиабазе Эйн аль-Асад назвали возмездием за убийство Сулеймани.
Korrespondent
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