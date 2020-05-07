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7 мая 20, 12:00
В США стреляли в двух охранников McDonald's
McDonaldʼs
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В американской полиции заявили, что подозреваемые "разозлились и достали пистолет, когда их попросили уйти" из-за карантинных ограничений.
В McDonaldʼs в американском штате Оклахома произошла стрельба из-за того, что охранники заведения попросили посетителей покинуть обеденную зону, которая была закрыта из-за карантина. Об этом сообщает CNN.

В полиции сообщили, что подозреваемые "разозлились и достали пистолет, когда их попросили уйти из-за действующих коронавирусных ограничений". Двое сотрудников получили огнестрельные ранения, а третий получил травму во время "последовавшей схватки".

Жизни раненых ничего не угрожает. Стрелки пытались скрыться с места происшествия, однако их задержали недалеко от заведения.

Источник: https://news.liga.net/
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