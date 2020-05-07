В США стреляли в двух охранников McDonald's

В McDonaldʼs в американском штате Оклахома произошла стрельба из-за того, что охранники заведения попросили посетителей покинуть обеденную зону, которая была закрыта из-за карантина. Об этом сообщает CNN.





В полиции сообщили, что подозреваемые "разозлились и достали пистолет, когда их попросили уйти из-за действующих коронавирусных ограничений". Двое сотрудников получили огнестрельные ранения, а третий получил травму во время "последовавшей схватки".





Жизни раненых ничего не угрожает. Стрелки пытались скрыться с места происшествия, однако их задержали недалеко от заведения.



