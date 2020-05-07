Россия обогнала Германию и Францию по числу заболевших

Россия обогнала Германию и Францию по количеству заболевших коронавирусной инфекцией, она находится на пятом месте в мире. Об этом говорят сводные данные с сайта Worldometers.





Всего в РФ с начала эпидемии по официальной статистике зафиксировано 177 160 заболевших COVID-19, 1625 случаев оказались летальными, 23 803 человека выздоровело.





За сутки в России подтвержден 11 231 случай заражения, это наибольший прирост за день с начала эпидемии. Умерло за сутки 88 человек.





Более половины всех случаев подтверждено в Москве - 92 676, там же и наибольшее число заболевших за день - 6703. На втором месте Московская область, там 17 432 заболевших с начала эпидемии и 842 за сутки.





Россия включает в свою статистику оккупированный Крым. По данным страны-агрессора, в АР Крым 160 заболевших (один летальный случай), в Севастополе - 110 (два случая летальные).



