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7 мая 20, 12:02
Россия обогнала Германию и Францию по числу заболевших
COVID-19
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В России выявлено более 177 000 заболевших COVID-19, за сутки - более 11 000 новых случаев
Россия обогнала Германию и Францию по количеству заболевших коронавирусной инфекцией, она находится на пятом месте в мире. Об этом говорят сводные данные с сайта Worldometers.

Всего в РФ с начала эпидемии по официальной статистике зафиксировано 177 160 заболевших COVID-19, 1625 случаев оказались летальными, 23 803 человека выздоровело.

За сутки в России подтвержден 11 231 случай заражения, это наибольший прирост за день с начала эпидемии. Умерло за сутки 88 человек.

Более половины всех случаев подтверждено в Москве - 92 676, там же и наибольшее число заболевших за день - 6703. На втором месте Московская область, там 17 432 заболевших с начала эпидемии и 842 за сутки.

Россия включает в свою статистику оккупированный Крым. По данным страны-агрессора, в АР Крым 160 заболевших (один летальный случай), в Севастополе - 110 (два случая летальные).

Источник: https://news.liga.net/
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