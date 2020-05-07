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7 мая 20, 12:04
В Польше перенесли президентские выборы
Польша
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Польша перенесла очередные выборы президента, объяснив это отказом оппозиции от "всех конструктивных предложений".
Очередные выборы президента Польши, которые планировали провести 10 мая, не состоятся. Их перенесут на более поздний срок. Об этом говорится в совместном заявлении лидера правящей партии Право и Справедливость Ярослава Качиньского и его союзника, лидера партии Согласие Ярослава Говина.

"После истечения крайнего срока 10 мая 2020 года и ожидаемой отмены выборов Верховным судом, из-за того, что они не были проведены, спикер Сейма объявит новые президентские выборы в первый возможный срок", - говорится в заявлении. Отмечается, что выборы проведут в заочной форме (по почте). Причина переноса - отказ оппозиции от "всех конструктивных предложений".

Onet приводит слова вице-премьера Польши Яцека Сашина, который заявил, что теперь самая ранняя возможная дата проведения президентских выборов - это вторая половина июня. Глава Офиса премьер-министра Михал Дворчик менее оптимистичен, заявляя, что сейчас назвать новую дату выборов никто не может.

Источник: https://news.liga.net/
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