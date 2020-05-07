Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
28.91
USD
26.79
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
7 мая 20, 12:36
У помощника Папы Римского выявили коронавирус
Рим
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Это уже 12 случай COVID-19 в Ватикане. Сотрудник с начала марта работал удаленно и с понтификом не контактировал.

В Ватикане у помощника Папы Римского Франциска диагностировали коронавирус. Об этом в четверг, 7 мая, сообщает CNN со ссылкой на директора пресс-службы Святейшего Престола Маттео Бруни.

Отмечается, что с начала марта заболевший помощник работает удаленно и сейчас находится под наблюдением врачей на самоизоляции.

Это уже 12 человек в Ватикане, который заразился коронавирусом.

Ранее Папа Римский анонсировал всеобщую молитву против коронавируса, которая состоится в четверг, 14 мая.

А в марте одного из кардиналов госпитализировали с коронавирусом.
Korrespondent
Ещё по теме:
Гуайдо обратился к Папе римскому за помощью
Папа римский: Много случаев педофилии происходит в семьях
Папа римский стал на колени перед экс лидерами Южного Судана
Благодатный огонь: раскрыта важная тайна
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Польше перенесли президентские выборы
noimageРоссия обогнала Германию и Францию по числу заболевших
noimageВ США стреляли в двух охранников McDonald's
noimageТрамп ветировал запрет на применения силы против Ирана
Лента новостей