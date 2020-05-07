У помощника Папы Римского выявили коронавирус

В Ватикане у помощника Папы Римского Франциска диагностировали коронавирус. Об этом в четверг, 7 мая, сообщает CNN со ссылкой на директора пресс-службы Святейшего Престола Маттео Бруни.

Отмечается, что с начала марта заболевший помощник работает удаленно и сейчас находится под наблюдением врачей на самоизоляции.

Это уже 12 человек в Ватикане, который заразился коронавирусом.

Ранее Папа Римский анонсировал всеобщую молитву против коронавируса, которая состоится в четверг, 14 мая.

А в марте одного из кардиналов госпитализировали с коронавирусом.