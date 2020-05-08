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8 мая 20, 09:23
Заболели 3,9 млн, Британия обошла РФ: данные по 10 странам
коронавирус
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С начала пандемии в мире выздоровели 1 344 120 человек

По данным на утро 8 мая в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 3 917 531 человек, 270 720 умерли, 1 344 120 выздоровели. Об этом говорится в данных, сведенных на сайте Worldometers.

В CША находятся на первом месте по числу зараженных, COVID-19 заболели 1 292 623 человек, зафиксированы 76 928 летальных случаев, выздоровели 217 250 пациентов.

Испания - на втором месте, 256 855 инфицированных, 26 070 летальных случаев, 163 919 выздоровевших.

Италия – на третьем, заболели  215 858, летальных случаев 29 959, 96 276 выздоровевших.

На четвертом – Британия, 206 715 инфицированных, 30 615 человек умерли, данных о выздоровевших нет.

На пятом - Россия, она вчера обошла Францию и Германию, зафиксированы 177 160 случаев, 1625 умерли, 23 803 выздоровели.

На шестом – Франция – 174 791 случаев, 25 987 умерли, выздоровели 55 027.

На седьмом - Германия – 169 430 заболевших, 7 392 умерли, 141 700 выздоровели.

Бразилия - на восьмом, 135 773 заболевших, 9 190 летальных случаев, 55 350 выздоровевших.

Турция – на девятом, 133 721 заболевших, умерли 3 641, выздоровели 82 984.

Иран – на десятом, 103 135 заразились, умерли 6 485, выздоровели 82 744.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. 20 апреля Германия, Франция, Чехия, Польша и Норвегия ослабили карантин.
liga.net
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