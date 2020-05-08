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8 мая 20, 15:02
75 лет со дня Победы: как в Европе собираются отмечать 9 мая
75 лет со дня Победы
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В связи с карантином в некоторых странах Европы празднования пройдут в закрытом режиме.
Большинство европейских стран встретят 9 мая в этом году на карантине. Власти Великобритании, Франции и и Германии рассказали, как собираются отмечать день победы в период карантинных ограничений, пишет ВВС News.

В правительстве Великобритании память погибших во Второй мировой войне почтят двухминутным молчанием, после которого выступит с обращением королева Елизавета ІІ.

Власти Франции и Германии заявили, что церемонии будут проведены "в закрытом режиме", а масштабные публичные собрания пока остаются под запретом. Французский президент Эмманюэль Макрон сообщил о намерении возложить венок к могиле неизвестного солдата в Париже, подчеркнув, что церемония будет закрыта для всех, кроме небольшой группы чиновников.

Для немцев этот день больше символизирует "возрождение демократии", чем освобождение от нацистского режима, говорится в источнике. Более того, в Берлине многие жители "даже не знают о значении этого дня", пишут журналисты. Канцлер Ангела Меркель проведет церемонию в Мемориале павшим советским воинам в Тиргартене, а жители Берлина получат в пятницу дополнительный выходной.

Источник: https://news.liga.net/
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