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8 мая 20, 15:02
Грузия отзывает посла из Украины из-за назначения Саакашвили
Михаил Саакашвили
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Глава МИД страны Давид Залкалиани отметил, что Грузия не планирует разрывать дипломатические отношения с Украиной.
Грузия отзывает из Киева посла Теймураза Шарашенидзе "для консультаций" из-за назначения экс-президента Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ Украины. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, сообщают Новости-Грузия.

"Назначение стратегическим партнером человека, осужденного и разыскиваемого судебной системой Грузии, вызывает вопросы, из-за чего было принято решение об отзыве в Тбилиси для консультаций чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине Теймураза Шарашенидзе", - отметил Залкалиани.

По его словам, Грузия не планирует разрывать дипломатические отношения с Украиной. 

"При участии посла вместе с другими вопросами необходимо определить, какие действия необходимы, чтобы сложившаяся ситуация не повлияла негативно на двухсторонние отношения, сотрудничество в различных международных организациях и, что главное, на совместные усилия с точки зрения европейской и евроатлантической интеграции", - уточнил министр.

Источник: https://news.liga.net/
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