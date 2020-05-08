Грузия отзывает посла из Украины из-за назначения Саакашвили

Грузия отзывает из Киева посла Теймураза Шарашенидзе "для консультаций" из-за назначения экс-президента Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ Украины. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, сообщают Новости-Грузия.





"Назначение стратегическим партнером человека, осужденного и разыскиваемого судебной системой Грузии, вызывает вопросы, из-за чего было принято решение об отзыве в Тбилиси для консультаций чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине Теймураза Шарашенидзе", - отметил Залкалиани.





По его словам, Грузия не планирует разрывать дипломатические отношения с Украиной.





"При участии посла вместе с другими вопросами необходимо определить, какие действия необходимы, чтобы сложившаяся ситуация не повлияла негативно на двухсторонние отношения, сотрудничество в различных международных организациях и, что главное, на совместные усилия с точки зрения европейской и евроатлантической интеграции", - уточнил министр.



