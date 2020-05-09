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9 мая 20, 09:56
Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на утро 9 мая
Эпидемия
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По состоянию на 9-00 9 мая, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 3 939 281, смертей ‒ 274 932, а выздоровлений ‒ 1 323 960.

Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 1 283 929 (смертей ‒ 77 180), Испании ‒ 222 857 (26 299), Италии ‒ 217 185 (30 201), Великобритании ‒ 212 629 (31 316), России ‒ 187 859 (1 723), Франции ‒ 176 202 (26 233), Германии ‒ 170 588 (7 510), Бразилии ‒ 146 894 (10 017), Турции ‒ 135 569 (3 689), Иране ‒ 104 691 (6 541), Китае ‒ 83 976 (4 637), Канаде ‒ 67 674 (4 697), Перу ‒ 61 847 (1 714), Индии ‒ 59 765 (1 986), Бельгии ‒ 52 011 (8 521) и Нидерландах ‒ 42 292 (5 377).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

По состоянию на утро субботы, 9 мая, Covid-19 в Украине заболели  14 710 человек. Скончались 376 пациентов ( 15- за последние сутки),  2 909  - выздоровели (203- в течение 8 мая). За последние сутки зарегистрировано 5154 новых случаев заболевания коронавирусом, что на 12 больше, чем вчера. Об этом сообщается на карте СНБО.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.   

За территорией Украины от коронавируса  лечатся 146 украинцев. Об этом свидетельствуют данные пресс-службы Министерства иностранных дел.
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