Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.03
USD
26.82
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
9 мая 20, 10:02
Акцию Бессмертный полк запретили в Минске из-за коронавируса
Бессмертный полк
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Власти Минска запретили проведение в этом году на 9 мая пророссийской акции "Бессмертный полк", сославшись на эпидемиологическую ситуацию.

Власти Минска запретили проведение в этом году на 9 мая пророссийской акции "Бессмертный полк", сославшись на эпидемиологическую ситуацию. При этом военный парад состоится.

Об этом сообщает "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что шествие "Бессмертный полк" хотели организовать в Минске три пророссийские и левые организации. Власти столицы Беларуси рекомендовали им воздержаться от проведения процессии в целях профилактики против заболеваний коронавирусом.

В то же время Минский исполком отметил, что в этом году акция "Бессмертный полк" состоится в интернете.

Напомним, в Беларуси нет карантина из-за пандемии коронавируса. 9 мая в Минске запланирован военный парад, подготовлены трибуны на 11 000 человек.
censor.net.ua
Ещё по теме:
Климкин предложил украинский вариант акции Бессмертный полк
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на утро 9 мая
noimageГрузия отзывает посла из Украины из-за назначения Саакашвили
noimage75 лет со дня Победы: как в Европе собираются отмечать 9 мая
Лента новостей