Акцию Бессмертный полк запретили в Минске из-за коронавируса

Власти Минска запретили проведение в этом году на 9 мая пророссийской акции "Бессмертный полк", сославшись на эпидемиологическую ситуацию. При этом военный парад состоится.

Об этом сообщает "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что шествие "Бессмертный полк" хотели организовать в Минске три пророссийские и левые организации. Власти столицы Беларуси рекомендовали им воздержаться от проведения процессии в целях профилактики против заболеваний коронавирусом.

В то же время Минский исполком отметил, что в этом году акция "Бессмертный полк" состоится в интернете.

Напомним, в Беларуси нет карантина из-за пандемии коронавируса. 9 мая в Минске запланирован военный парад, подготовлены трибуны на 11 000 человек.