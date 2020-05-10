Число случаев COVID-19 в Беларуси превысило 22 тысячи

В Беларуси зафиксировано уже более 22 тысяч случаев коронавируса. Об этом сообщает БелТА в субботу, 9 мая.

"Как сообщило министерство здравоохранения, у 22 052 человек было подтверждено заболевание COVID-19", - сказано в публикации.

На сегодня в Беларуси провели 251 771 тест на коронавирус. При этом 6050 пациентов уже выздоровели, а 126 пациентов умерли в течение всего периода распространения эпидемии коронавируса в стране.

Напомним, что Беларусь - в числе лидеров Европы по распространению COVID-19. По количеству инфицированных коронавирусом на один миллион населения Беларусь опережает соседние страны.

Также сообщалось, что в Беларуси назначили дату президентских выборов, несмотря на COVID-19. Депутаты приняли решение о проведении президентских выборов в стране 9 августа 2020 года.