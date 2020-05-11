Фирма из США откупилась от Тимошенко, чтобы избежать иска

Юридическая фирма Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom выплатила 11 миллионов долларов бывшему премьер-министру Украины Юлии Тимошенко и ее адвокату, чтобы избежать судебного преследования с их стороны. Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Как пишет издание, в 2018 году Тимошенко во время интервью указала, что нью-йоркская адвокатская компания Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom в 2012 году "обеляла деятельность (бывшего президента Украины Виктора) Януковича и его правительства".

Она заявила, что компания делала это в обмен на вознаграждение. Вскоре Тимошенко вместе со своим адвокатом Сергеем Власенко наняла юридическую фирму Reid Collins & Tsai, чтобы попытаться узнать, можно ли подать на Skadden в суд.

Как утверждает NYT, для урегулирования вопроса до подачи иска фирма Skadden заплатила 11 миллионов долларов или несколько больше.

Отмечается, что средства поступили Тимошенко и Власенко через компанию Reid Collins & Tsai. Газета указывает, что в декларациях, которые подали адвокат и экс-премьер, говорится, что каждый из них получил примерно 5,5 миллиона долларов, однако в записях не упоминается Skadden.





Напомним, в 2011 году правительство Украины наняло компанию Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom для оценки хода расследования по делу Тимошенко.





Контракт был заключен с помощью Пола Манафорта – экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа. Составленный доклад стал частью пиар-кампании в американских СМИ, хотя Skadden не была зарегистрирована как иностранный агент.





Впоследствии Skadden обвинялась в представлении интересов Украины без регистрации в качестве иностранного агента. В январе 2019 года фирма достигла соглашения с властями, по которому обязалась выплатить более 4,6 миллиона долларов.