В Нью-Йорке выявили много случаев опасного синдрома у детей

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сообщил о распространении среди детей воспалительного синдрома, который, предположительно, связан с коронавирусом. Об этом он заявил в воскресенье, 10 мая.

По словам де Блазио, в городе он обнаружен у 38 детей, еще в девяти случаях диагноз пока не подтвердили. У заболевших детей наблюдается чрезмерная иммунная реакция, приводящая к поражению внутренних органов.

Эту информацию подтвердил губернатор одноименного штата Эндрю Куомо. Он уточнил, что в регионе проверяют 85 случаев указанного синдрома. От его последствий могли умереть три ребенка, младшему из которых было пять лет.

Отмечается, что симптомы воспалительного синдрома схожи с болезнью Кавасаки (воспалительное поражение артерий) и инфекционно-токсическим шоком.

Часть детей уже проверили на коронавирус. Из них 47% оказались заражены, а в организме 81% содержались антитела.

Ранее во многих странах Европы сообщили о появлении опасного синдрома у детей.