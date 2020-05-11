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11 мая 20, 13:53
Авиакомпании уже запланировали старт продажи билетов
аэропорт
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Несколько европейских авиаперевозчиков заявили о скором восстановлении рейсов из украинских аэропортов.
Европейские авиакомпании  Wizz Аir и Lufthansa, а также Czech Airlines, заявили о решении возобновить рейсы из Украины уже с конца мая - начала июня. Информация об этом размещена на сайтах авиакомпаний.

По сообщению чешской авиакомпании Czech Airlines, рейсы из Украины будут возобновлены 24 мая.

"С 24.05.2020 Киев - 7 рейсов в неделю, с 25.05.2020 Одесса - 3 рейса в неделю", - говорится в сообщении Czech Airlines.

Венгерский лоукостер Wizz Аir готовится к полетам из аэропорта "Киев" с 23 мая, а а немецкая Lufthansa из "Борисполя" - с 1 июня.

Как сообщается, Wizz Аir открыла для бронирования билеты на рейсы из Киева, Запорожья, Львова, Одессы и Харькова.  При это, у Lufthansa пока что можно забронировать рейсы только из Киева до Берлина.

Ранее немецкий авиаперевозчик сообщал, что из-за пандемии коронавируса большая часть парка компании простаивала, но с июня снова начнут летать 80 самолетов. Они будут обслуживать, в том числе, и туристические направления. Далее планируют увеличить количество самолетов Lufthansa Group на маршрутах до 160. Группа, в которую входят Swiss International Air Lines и Austrian Airlines, заявила, что реагирует на растущий спрос клиентов после ослабления ограничений в Германии и других странах.

Источник: https://news.liga.net/
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