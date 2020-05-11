Авиакомпании уже запланировали старт продажи билетов

Европейские авиакомпании Wizz Аir и Lufthansa, а также Czech Airlines, заявили о решении возобновить рейсы из Украины уже с конца мая - начала июня. Информация об этом размещена на сайтах авиакомпаний.





По сообщению чешской авиакомпании Czech Airlines, рейсы из Украины будут возобновлены 24 мая.





"С 24.05.2020 Киев - 7 рейсов в неделю, с 25.05.2020 Одесса - 3 рейса в неделю", - говорится в сообщении Czech Airlines.





Венгерский лоукостер Wizz Аir готовится к полетам из аэропорта "Киев" с 23 мая, а а немецкая Lufthansa из "Борисполя" - с 1 июня.





Как сообщается, Wizz Аir открыла для бронирования билеты на рейсы из Киева, Запорожья, Львова, Одессы и Харькова. При это, у Lufthansa пока что можно забронировать рейсы только из Киева до Берлина.





Ранее немецкий авиаперевозчик сообщал, что из-за пандемии коронавируса большая часть парка компании простаивала, но с июня снова начнут летать 80 самолетов. Они будут обслуживать, в том числе, и туристические направления. Далее планируют увеличить количество самолетов Lufthansa Group на маршрутах до 160. Группа, в которую входят Swiss International Air Lines и Austrian Airlines, заявила, что реагирует на растущий спрос клиентов после ослабления ограничений в Германии и других странах.



