Польша может оказаться на грани катастрофы

Об этом заявил глава польской Ассоциации переработчиков фруктов и овощей, владелец одного из крупнейших перерабатывающих предприятий в Польше (Real SA) Анджей Гайовничек, пишет "Укринформ".





"Польша является крупным производителем продуктов питания, одним из крупнейших в Европе. Скажем, мы больше в ЕС выращиваем шампиньонов и др. Поэтому если работники из Украины не приедут, это будет катастрофа. То, что будет выращено в полях, пропадет, потому что некому будет собирать", - говорит Гайовничек.





Он отметил, что Польше сейчас необходимы "сотни тысяч" работников из Украины. Если работники не смогут прибыть на работу к началу сезона сбора клубники, это может даже стать толчком к протесту аграриев. Как утверждает Гайовничек, заменить украинских рабочих никем.





Эксперт также отметил, что украинцам в Польше должны гарантировать достойные условия труда, социального и денежного обеспечения. Кроме этого, заработная плата наших работников должна составлять минимум 12-14 злотых (75-90 грн.) в час нетто.





"Но это зависит от сферы трудоустройства, поскольку, например, на строительстве зарабатывают немного больше. Довольно часто украинцы пытаются работать больше часов, чтобы больше заработать", - отметил Гайовничек.





Ранее сообщалось, что правительство не хочет отпускать работников, которые вернулись в Украину из-за закрытия границ в связи со вспышкой COVID-19, обратно на работу в другие страны. Даже при условии, что эти государства специально для них будут ослаблять карантин и помогать с выездом.





Кроме того, правительство планирует создать новые рабочие места в ряде отраслей: социальной, бюджетной сферах или в "большом строительстве" (строительстве и ремонте дорог и объектов социальной инфраструктуры).





Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отмечал, что сейчас Украина пытается забрать своих граждан из-за рубежа, чтобы они пережили карантин в безопасных и максимально комфортных условиях, а поэтому разрешение трудовой миграции казался бы нелогичным.



