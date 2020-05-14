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13 мая 20, 13:26
В двух странах зафиксировали нулевой прирост COVID-19
COVID-19
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В Новой Зеландии и Таиланде за сутки не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусом.

Власти двух стран - Новой Зеландии и Таиланда в среду, 13 мая, сообщили, что за последние сутки не зафиксировали новых случаев заражения COVID-19, сообщает Интерфакс.

Отмечается, что в Новой Зеландии прирост новых случаев держится на нуле уже второй день подряд. В местной службе здравоохранения напомнили, что с 14 мая в стране начинают смягчать карантин. Возобновят работу многие предприятия, а также магазины и рестораны. Однако местным жителям по-прежнему придется соблюдать социальную дистанцию и не собираться группами более 10 человек.

В Таиланде также постепенно нормализуется ситуация с коронавирусом. За последние 24 часа в стране не зарегистрировали ни одного нового случая заражения инфекцией.

За время пандемии в Таиланде выявили около трех тысяч случаев заболевания, 56 человек скончалось.

Напомним, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила о победе над коронавирусом еще в конце апреля.

А в Таиланде впервые зафиксирована передача коронавируса от мертвого человека. От COVID-19 скончался судебно-медицинский эксперт, заразившийся от покойника. 
Korrespondent
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