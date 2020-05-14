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14 мая 20, 10:02
Еврокомиссия издала новые рекомендации для авиапутешествий
самолет
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Еврокомиссия издала рекомендации, в которых содержится ряд мер безопасности, необходимых для обеспечения эпидемиологической безопасности в самолетах после снятия коронавирусных карантинных ограничений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Комиссия рекомендовала обязывать пассажиров находиться в масках и реорганизовать процедуру регистрации, сдачи и выдачи багажа таким образом, чтобы уменьшить скопления людей.

Также путешественники должны сводить к минимуму количество багажа и передвижений в салоне. Помимо того, подчеркивается важность обеспечения "нормальной вентиляции" на борту.

В то же время в издании отмечают, что в рекомендациях нет положениям о том, что должно быть увеличено количество свободных мест на борту, поскольку некоторые перевозчики утверждают: с таким условием "прибыльный рейс невозможен".

В Reuters подчеркивают, что рекомендации не имеют обязательной юридической силы, однако могут стать основой для выработки мер правительствами и авиакомпаниями, когда ограничения на полеты будут сняты.

Напомним, 6 мая министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что полноценное пассажирское авиасообщение между странами восстановится не раньше осени, если не будет второй волны пандемии коронавирусной болезни COVID-19.

10 мая европейские авиакомпании Wizz Аir и Lufthansa, а также Czech Airlines, заявили о решении возобновить рейсы из Украины уже с конца мая - начала июня.
censor.net.ua
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