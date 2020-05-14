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14 мая 20, 13:12
Парламентские выборы в ФРГ могут пройти дистанционно
ФРГ
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С предложением провести выборы онлайн выступили местные партии, сейчас этот вопрос рассматривается в правительстве.
В Германии допускают, что порядок проведения избирательной кампании могут изменить и провести их удаленно, если выборы будут проходить в период эпидемии коронавируса. С такой инициативой выступили в Социал-демократической партии и у "Зеленых" . Об этом сообщает местное онлайн-издание Spiegel.

В частности, нововведения предусматривают дистанционное проведение партийных собраний, на которых обычно утверждаются списки кандидатов, участвующих в выборах в Бундестаг. Кроме того, политики предлагают проводить само голосование по почте, а презентации кандидатов показывать в режиме видеоконференций. 

Инициатива еще рассматривается в правительстве. По действующему законодательству выборы в немецкий парламент должны состояться в 2021 году, их точная дата пока неизвестна.

Источник: https://news.liga.net/
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