Международный день семей: история праздника и поздравления

Ежегодно 15 мая мир отмечает Международный день семей, цель которого - обратить внимание общественности на важность семьи и многочисленные проблемы, с которыми сталкиваются в семьях.

Праздник был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции о Международном годе семьи в 1993 году. Она также ежегодно публикует послания Генерального секретаря ООН по текущей теме Международного дня семей. В 2020 году это Семьи в развитии.

Основные цели Международного дня семьи:

В День семьи принято поздравлять родных красивым стихом, прозой или открыткой, обнять и поцеловать своих родителей. В связи с этим КП в Украине собрала самые милые и красивые поздравления с этим праздником.

Желаю, чтобы в вашей семье всегда царили любовь, верность, взаимопонимание и, конечно же, счастье! Пускай каждое мгновение, проведенное рядом с родными, приносит вам только радость, улыбки, гармонию в душе и хорошее настроение!

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Пусть семья для каждого остается всегда на первом месте! Ведь настоящее счастье — это любить и быть любимым, чувствовать на себе заботу и поддержку родного человека. Пусть в каждом доме не умолкают детский смех и топот маленьких ножек. Пусть царит в вашем доме покой и мир!

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Поздравляю вас с Днем семьи! Желаю только счастливых часов в окружении друг друга, больше теплых чувств и искренних эмоций. Пусть ваш дом хранит дружбу, спокойствие, прочность отношений, а над ними всегда светит солнце. Храните свое единое целое и никогда не встречайте разлук.

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День семьи — день основ нашей жизни, день самых светлых и искренних чувств. Поздравляю вас всех! Берегите свои семьи, любите друг друга, верьте. Пусть в каждом доме царит мир, добро, радость и счастье!

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Сегодня прекрасный, важный праздник — день семьи! От души желаю всегда помнить о том, что является в жизни главным и ценить родных, благодаря судьбу за каждый день с ними. Пусть семья будет крепкой, дружной и пополняется желанными наследниками!

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Семья — это самое дорогое и ценное сокровище. Поэтому в международный день семьи желаю, чтобы семья была тихой и уютной гаванью. Пусть поддержка самых родных помогает справится с любыми трудностями. Пусть внутри семьи будет мир и любовь!

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Без преувеличения можно сказать: семья — это самое важное, чем богат человек. Опора, тыл, поддержка, понимание. Пусть же сегодня каждый вспомнит о своих родных и близких, позвонит, напишет, поздравит и порадуется за то, какое сокровище у него есть. С международным днём семьи, дорогие!

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Поздравляем всех, кто черпает силу и вдохновение в семейных узах с Международным днём семьи. Семья — это опора каждого человека, источник его счастья и радости. Желаем крепости семейных уз, теплоты, уюта, гармонии, любви, взаимопонимания и процветания.

Семья — это крепость, семья — это дом.

Должна быть она вам уютным гнездом!

Блаженство комфорта и лепет детей

Дороже любых самых вкусных сластей!



Любите друг друга, любите ваш дом,

Любите семью, что находится в нём.

Цените родных, уважайте, лелейте,

Теплом своих рук вы друг друга согрейте!



Желаю вам счастья на долгие годы,

Хороших друзей и прекрасной погоды.

И нежных вам чувств, и приятных мгновений,

И самых прекрасных всегда впечатлений!

***

Если взять

Любовь и верность,

К ним добавить

Чувство нежность,

Всё умножить

На года,

То получится —

Семья!

***

С днем семьи вас, дорогие,

Счастья, радости, любви,

Будьте верными, любите,

И друг друга берегите.



Счастливо в семье живите,

Верность искренне храните,

Вы друг другом наслаждайтесь,

И ни в чем вы не нуждайтесь!

***

В день семьи забудьте ссоры,

Все обиды и раздоры,

Вы друг другу улыбнитесь

И покрепче обнимитесь.



Пусть у вас все будет ладно,

В доме теплом — дружно, складно,

Чтобы много лет чудесных

Были вы, конечно, вместе!

***

В прекрасный праздник — день семьи

Желаю верности, любви,

Достатка, верности, богатства.

И счастья дни пусть вечно длятся!

***

Семья – это счастье, любовь и удача,

Семья – это летом поездки на дачу.

Семья – это праздник, семейные даты,

Подарки, покупки, приятные траты.

Рождение детей, первый шаг, первый лепет,

Мечты о хорошем, волнение и трепет.

Семья – это труд, друг о друге забота,

Семья – это много домашней работы.

Семья – это важно! Семья – это сложно!

Но счастливо жить одному невозможно!

Всегда будьте вместе, любовь берегите,

Обиды и ссоры подальше гоните,

Хочу, чтоб про нас говорили друзья:

Какая хорошая Ваша семья!

***

Семья поддержит нас везде

Не бросит в горе и беде.

Всегда в тылу стоит семья

Поддержит и спасет любя.

Когда ни кто помочь не сможет

Семья тебе всегда поможет.

Так пожелаю лишь одно -

Пусть же царит в семье добро.

***

Поздравляю с Днём Семьи

Всех Вас, дорогие!

Чтобы в счастье и любви

Вы все время жили!

Чтобы полной чашей дом

Был Ваш непременно,

И чтоб жить Вам было в нём

Необыкновенно!