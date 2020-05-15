Международный день семей: история праздника и поздравления

Ежегодно 15 мая мир отмечает Международный день семей, цель которого - обратить внимание общественности на важность семьи и многочисленные проблемы, с которыми сталкиваются в семьях.
Праздник был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции о Международном годе семьи в 1993 году. Она также ежегодно публикует послания Генерального секретаря ООН по текущей теме Международного дня семей. В 2020 году это Семьи в развитии.
Основные цели Международного дня семьи:Подчеркнуть важность семьи в обществе; Напомнить о том, что все семьи уникальны; Начать серьезный разговор о проблемах семьи, актуальных для нашего времени.
В День семьи принято поздравлять родных красивым стихом, прозой или открыткой, обнять и поцеловать своих родителей. В связи с этим КП в Украине собрала самые милые и красивые поздравления с этим праздником.Поздравления с Днем семьи в прозе
Желаю, чтобы в вашей семье всегда царили любовь, верность, взаимопонимание и, конечно же, счастье! Пускай каждое мгновение, проведенное рядом с родными, приносит вам только радость, улыбки, гармонию в душе и хорошее настроение!
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Пусть семья для каждого остается всегда на первом месте! Ведь настоящее счастье — это любить и быть любимым, чувствовать на себе заботу и поддержку родного человека. Пусть в каждом доме не умолкают детский смех и топот маленьких ножек. Пусть царит в вашем доме покой и мир!
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Поздравляю вас с Днем семьи! Желаю только счастливых часов в окружении друг друга, больше теплых чувств и искренних эмоций. Пусть ваш дом хранит дружбу, спокойствие, прочность отношений, а над ними всегда светит солнце. Храните свое единое целое и никогда не встречайте разлук.
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День семьи — день основ нашей жизни, день самых светлых и искренних чувств. Поздравляю вас всех! Берегите свои семьи, любите друг друга, верьте. Пусть в каждом доме царит мир, добро, радость и счастье!
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Сегодня прекрасный, важный праздник — день семьи! От души желаю всегда помнить о том, что является в жизни главным и ценить родных, благодаря судьбу за каждый день с ними. Пусть семья будет крепкой, дружной и пополняется желанными наследниками!
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Семья — это самое дорогое и ценное сокровище. Поэтому в международный день семьи желаю, чтобы семья была тихой и уютной гаванью. Пусть поддержка самых родных помогает справится с любыми трудностями. Пусть внутри семьи будет мир и любовь!
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Без преувеличения можно сказать: семья — это самое важное, чем богат человек. Опора, тыл, поддержка, понимание. Пусть же сегодня каждый вспомнит о своих родных и близких, позвонит, напишет, поздравит и порадуется за то, какое сокровище у него есть. С международным днём семьи, дорогие!
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Поздравляем всех, кто черпает силу и вдохновение в семейных узах с Международным днём семьи. Семья — это опора каждого человека, источник его счастья и радости. Желаем крепости семейных уз, теплоты, уюта, гармонии, любви, взаимопонимания и процветания.Поздравления с Днем семьи в стихах
Семья — это крепость, семья — это дом.
Должна быть она вам уютным гнездом!
Блаженство комфорта и лепет детей
Дороже любых самых вкусных сластей!
Любите друг друга, любите ваш дом,
Любите семью, что находится в нём.
Цените родных, уважайте, лелейте,
Теплом своих рук вы друг друга согрейте!
Желаю вам счастья на долгие годы,
Хороших друзей и прекрасной погоды.
И нежных вам чувств, и приятных мгновений,
И самых прекрасных всегда впечатлений!
***
Если взять
Любовь и верность,
К ним добавить
Чувство нежность,
Всё умножить
На года,
То получится —
Семья!
***
С днем семьи вас, дорогие,
Счастья, радости, любви,
Будьте верными, любите,
И друг друга берегите.
Счастливо в семье живите,
Верность искренне храните,
Вы друг другом наслаждайтесь,
И ни в чем вы не нуждайтесь!
***
В день семьи забудьте ссоры,
Все обиды и раздоры,
Вы друг другу улыбнитесь
И покрепче обнимитесь.
Пусть у вас все будет ладно,
В доме теплом — дружно, складно,
Чтобы много лет чудесных
Были вы, конечно, вместе!
***
В прекрасный праздник — день семьи
Желаю верности, любви,
Достатка, верности, богатства.
И счастья дни пусть вечно длятся!
***
Семья – это счастье, любовь и удача,
Семья – это летом поездки на дачу.
Семья – это праздник, семейные даты,
Подарки, покупки, приятные траты.
Рождение детей, первый шаг, первый лепет,
Мечты о хорошем, волнение и трепет.
Семья – это труд, друг о друге забота,
Семья – это много домашней работы.
Семья – это важно! Семья – это сложно!
Но счастливо жить одному невозможно!
Всегда будьте вместе, любовь берегите,
Обиды и ссоры подальше гоните,
Хочу, чтоб про нас говорили друзья:
Какая хорошая Ваша семья!
***
Семья поддержит нас везде
Не бросит в горе и беде.
Всегда в тылу стоит семья
Поддержит и спасет любя.
Когда ни кто помочь не сможет
Семья тебе всегда поможет.
Так пожелаю лишь одно -
Пусть же царит в семье добро.
***
Поздравляю с Днём Семьи
Всех Вас, дорогие!
Чтобы в счастье и любви
Вы все время жили!
Чтобы полной чашей дом
Был Ваш непременно,
И чтоб жить Вам было в нём
Необыкновенно!