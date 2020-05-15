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15 мая 20, 09:38
Трюдо не спешит с открытием границ в Канаде
Трюдо
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Канада сосредоточена на уменьшении количества новых случаев коронавируса, поэтому стремится не допускать ввоза инфекции из-за границы.

В Канаде власти внимательно следят за ходом пандемии и думают над открытием въезда для иностранцев. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает Los Angeles Times в пятницу, 15 мая.

Трюдо подчеркнул, что в данный момент правительство сосредоточено на уменьшении количества инфицирований COVID-19 для перезапуска некоторых секторов экономики.

"Важным элементом недопущения второй волны инфицирования, что может быть серьезнее той, которую мы преодолеваем сейчас, станет предотвращение проникновения вируса из-за пределов Канады, как только мы возьмем его под контроль внутри страны. Поэтому мы будем очень осмотрительными в восстановлении международных путешествий (в том числе в США), пока не почувствуем, что пришло время", - отметил Трюдо.

Напомним, что Канада за месяц потеряла рекордные 2 млн рабочих мест. Более 7,5 млн канадцев подали заявку на получение какой-либо федеральной помощи по трудоустройству.

Также сообщалось, что Канада выделила $1,85 млрд на поддержку пенсионеров. Пенсионеры получат разовый платеж от $220 до $370, чтобы покрыть дополнительные расходы при пандемии.
Korrespondent
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