Белый дом обязали показать письма о заморозке помощи Украине

Федеральный судья Эми Берман Джексон вынесла решение по иску газеты New York Times и обязала администрацию президента США Дональда Трампа передать ей не менее 20 электронных писем, связанных с временным прекращением военной помощи Украине в импичмент-скандале 2019 года. Об этом пишет вашингтонское издание The Hill.

Административно-бюджетное управление (OMB) Белого дома ранее отказывалось передать эти письма, ссылаясь на их возможную секретность, если в сообщениях президента, вице-президента или советников президента содержится военная или государственная тайна.

Судья Джексон сказала, что будет лично определять, защищены ли письма исполнительного офиса президента США грифом "секретно", и поручила адвокатам Минюста США передать их ей до 20 мая.

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Временную заморозку военной помощи Украине увязали именно с этим. Скандал привел к объявлению импичмента Трампу Палатой представителей, которая контролируется демократами - его противниками.

5 февраля 2020-го прошло финальное голосование в Сенате, подконтрольном республиканцам: Трампа признали невиновным по обвинениям в злоупотреблении полномочиями и препятствовании работе Конгресса.