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15 мая 20, 10:19
Белый дом обязали показать письма о заморозке помощи Украине
Трамп
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Ранее в администрации Трампа отказывались передавать суду электронные письма по делу о заморозке помощи Украине: они, говорили в Белом доме, секретны

Федеральный судья Эми Берман Джексон вынесла решение по иску газеты New York Times и обязала администрацию президента США Дональда Трампа передать ей не менее 20 электронных писем, связанных с временным прекращением военной помощи Украине в импичмент-скандале 2019 года. Об этом пишет вашингтонское издание The Hill.

Административно-бюджетное управление (OMB) Белого дома ранее отказывалось передать эти письма, ссылаясь на их возможную секретность, если в сообщениях президента, вице-президента или советников президента содержится военная или государственная тайна.

Судья Джексон сказала, что будет лично определять, защищены ли письма исполнительного офиса президента США грифом "секретно", и поручила адвокатам Минюста США передать их ей до 20 мая.

Импичмент. Ироничная реакция Трампа на свою победу - видео

Напомним, в начале сентября 2019-го СМИ США писали, что Трамп якобы хочет вынудить президента Владимира Зеленского помочь ему с президентской гонкой-2020 посредством расследования  дела против возможного конкурента Трампа.
Временную заморозку военной помощи Украине увязали именно с этим. Скандал привел к объявлению импичмента Трампу Палатой представителей, которая контролируется демократами - его противниками. 
5 февраля 2020-го прошло финальное голосование в Сенате, подконтрольном республиканцам: Трампа признали невиновным по обвинениям в злоупотреблении полномочиями и препятствовании работе Конгресса.
liga.net
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