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15 мая 20, 11:39
В России - наибольшее число умерших от коронавируса за сутки
COVID-19
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В России за сутки зафиксировано более 10 000 новых случаев COVID-19, от коронавируса умерли 113 человек.
В России за сутки от коронавируса умерло 113 человек, это наибольшее суточное число умерших с начал эпидемии. Данные опубликованы на информационном сайте правительства России.

Всего в стране зафиксировано 262 843 заболевших COVID-19, это третье место в мире по числу инфицированных, больше только в Испании (272 646) и США (1 457 593). За прошедшие сутки в России - 10 598 новых случаев заболевания. Умерло с начала эпидемии 2418 человек, выздоровело - 58 226.

Наибольшее число заболевших в Москве: 135 464, там же и больше всего умерших: 1358. Тяжелая ситуация и в Московской области, там уже 25 525 заболевших и 253 умерших.

Россия включает в свою статистику данные из оккупированного Крыма. По официальной статистике страны-агрессора, в АР Крым - 245 заболевших COVID-19 и двое умерших, в Севастополе - 135 заболевших и двое умерших.

Источник: https://news.liga.net/
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