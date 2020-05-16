Что происходит с арестованным Украиной российским судном

Российское судно SEABREEZE на следующий день после снятия ареста, получило новое имя - "Дональд Трамп", нового владельца и новую юрисдикцию. Однако, поскольку прокуратура Автономной Республики Крым считает снятие ареста незаконным и оспаривает его, то и последующая сделка, вероятно, будет оспорена. Таким образом, "Трамп" пока остается в порту Южный, поскольку попытки вывести его за пределы украинских территориальных вод блокирует прокуратура АРК. Об этом сообщает "Думская".

Сразу после того, как судья Анатолий Дерус вынес определение о снятии ареста, сухогруз продали американской фирме PILIN FLEET MANAGEMENT (FLORIDA), LLC., зарегистрированной в 2014 году во Флориде. Новые владельцы переименовали судно в честь президента США - теперь оно гордо называется TRUMP D - и подняли на нем вместо белизского флаг Федерации Сент-Китс и Невис. На регистрационном документе проставлена сегодняшняя дата - 15 мая. По данным "Думской", за флоридской компанией из Флориды стоят все те же россияне - владельцы судна.

Как ранее сообщала КП в Украине, прокуратура АРК не только оспаривает снятие ареста, как незаконное, но и открыла дело на судью Приморского районного суда Одессы Анатолия Деруса, поскольку считает решение судьи заведомо неправосудным. Иск владельцев о снятии ареста, по мнению прокуратуры, районный суд Одессы вообще не имел права принимать к рассмотрению по принципу подсудности.

Как выяснила "Думская", ранее прокуратура АРК трижды требовала отвода этого судьи, настаивая, что он не может рассматривать вопрос об аресте судна. Дело в том, что родной сын Анатолия Деруса работает в адвокатском объединении, которое защищает интересы владельца SEABREEZE - российской компании TRANS HOLDING OVERSEAS S.A. Налицо конфликт интересов, считают представители украинского государства, однако все их ходатайства об отводе были отклонены.

Судно под названием SEABREEZE принадлежит российской компании, которая вела незаконную добычу песка в заповеднике "Лебединые острова" в районе Каркинитского залива Черного моря на временно оккупированных территориях. Порт приписки - Туапсе, владелец - компания Trans Services Maritime. Добываемый арестованным судном песок использовался для строительства Керченского моста.

Арест был наложен Приморским райсудом Одессы 16 июля 2018 по ходатайству прокуратуры АР Крым в качестве обеспечения возмещения убытков за нелегальную добычу природных ископаемых, которые, согласно заключению экспертизы, составляет более 140 млн грн.

Впоследствии орган досудебного расследования (ГУ ЧП в АР Крым) переехал из Одессы в Херсон. Прокуратура АРК считает: достоверно зная о том, что дело теперь никак не может, исходя из принципов подсудности, рассматриваться в райсуде Одессы, адвокаты владельца судна в марте 2020 года все равно обратились именно в этот суд.