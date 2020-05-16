В мире сто тысяч случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в мире обнаружили 99 405 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, свидетельствуют данные сайта worldometers.
Больше всего новых случаев в США - 26 692, Бразилии - 15 305 и России - 10 598.
Всего в мире уже 4 628 549 случаев заболевания, 1 758 041 человек выздоровели и 308 645 умерли.
Ранее сообщалось, что в Африке количество случаев заражения коронавирусом превысило 72 тысячи.
За сутки в Украине диагностировали 528 новых случаев коронавируса - на 45 больше, чем днем ранее.
В Украине снова увеличился суточный прирост новых случаев коронавируса. За минувшие сутки выявлено 528 заболевших, общее число инфицированных выросло до 17 858.
При этом в выздоровело рекордное количество пациентов - 433. В целом болезнь побороли уже 4906 человек, еще 497 - умерли (+21).
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 700 случаев;
Волынская область - 599 случаев;
Днепропетровская область - 806 случаев;
Донецкая область - 121 случай;
Житомирская область - 540 случаев;
Закарпатская область - 858 случаев;
Запорожская область - 365 случаев;
Ивано-Франковская область - 1200 случаев;
Кировоградская область - 441 случай;
Киев - 2221 случай;
Киевская область - 1143 случая;
Львовская область - 969 случаев;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 236 случаев;
Одесская область - 734 случая;
Полтавская область - 263 случая;
Ровенская область - 1104 случая;
Сумская область - 161 случай;
Тернопольская область - 1065 случаев;
Харьковская область - 773 случая;
Херсонская область - 167 случаев;
Хмельницкая область - 235 случаев;
Черновицкая область - 2647 случаев;
Черкасская область - 363 случая;
Черниговская область - 105 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 16 мая 2020 в Центр поступило 1196 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 45038 сообщений о подозрении на COVID-19.
Таким образом, количество заболевших коронавирусом растет несколько дней подряд. Днем ранее сообщалось о 483 заболевших, а до того - 422, еще раньше - 402, а 12 мая - 375.