В Беларуси за сутки 951 новый случай заболевания COVID-19

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Беларуси, по состоянию на 16 мая, зарегистрированы 28 681 человек с положительным тестом на COVID-19, прирост в течение суток - 951 человек", - говорится в сообщении белорусского Минздрава.

Отмечается, что выздоровели и выписаны из больниц 9 498 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения коронавирусной болезни на территории страны умерли 160 пациентов, из которых 4 человека в течение последних суток.

Всего в Беларуси было проведено 335 тыс. тестов на COVID-19.