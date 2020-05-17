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17 мая 20, 10:01
В Европарламенте выявили масштабную утечку данных
Европарламент
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В открытый доступ попала конфиденциальная информация и пароли, отметил вице-президент Европарламента по политике в области IT Марсель Колайя.

Данные 1,2 тысячи сотрудников и членов Европарламента попали в открытый доступ. Утечка данных затронула также 15 тысяч учетных записей других специалистов по делам Евросоюза. Об этом сказал вице-президент Европарламента по политике в области IT Марсель Колайя, сообщает Politico в воскресенье, 17 мая.

По его словам, в открытый доступ попала, в том числе, конфиденциальная информация и зашифрованные пароли.

Колайя не стал называть политические объединения, которые затронула утечка, но Politico пишет, что речь идет о крупнейшей политической фракции в Европарламенте – Европейской народной партии (EНП).

Представитель EНП Педро Лопес де Пабло подтвердил утечку данных, в том числе адресов электронной почты и паролей, но назвал их устаревшими.

По его словам, эти данные использовались подписчиками сайта в 2018 году на старом сайте EНП, а в 2019 году партия запустила новый сайт, серверы и актуальная база данных на котором не пострадали.

"Сейчас им ничего не угрожает, потому что в парламенте система требует полностью менять свой пароль каждые три месяца", – заявил он.

Как утевержает издание, первыми утечку обнаружили в индийской компании Shadowmap, предоставляющей услуги в сфере кибербезопасности. Ее основатель Яш Кадакия сказал, что обнаружил файлы с конфиденциальной информацией через интернет-портал, который является частью домена сайта Европарламента и используется его должностными лицами.

По его словам, файлы содержали информацию о тысячах людей и их связях с политическими партиями и учреждениями, в том числе с Европолом, агентством ЕС по безопасности внешних границ Frontex и других.

Ранее СМИ сообщили, что хакеры взломали электронную почту канцера ФРГ Ангелы Меркель. В распоряжении у преступников оказалось 16 Гбайт личной переписки канцлера за несколько лет.
Korrespondent
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