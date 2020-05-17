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17 мая 20, 10:17
Ирак вводит комендантский час на восемь дней
Ирак
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Ограничения продлятся с 22 до 30 мая. Они будут действовать и во время празднования Ураза-байрама.

Ирак в субботу, 16 мая, объявил о введении круглосуточного комендантского часа сроком на восемь дней из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Круглосуточный режим самоизоляции начнется в пятницу, 22 мая, и продлится до 30 мая.
 
Отмечается, что трехдневный праздник розговенья Ураза-байрам, которым заканчивается священный для мусульман месяц Рамадан, иракцы также проведут в изоляции.
 
По традиции в эти дни навещают родственников и друзей, выезжают за город, собираются в парках и других местах отдыха.
 
На данный момент, по информации университета Джона Хопкинса, в Ираке выявили 3260 зараженных коронавирусом, 121 человек умер и 2126 выздоровели.
 
Напомним, в феврале власти Ирака закрыли границу с Ираном из-за опасения распространения COVID-19.
Korrespondent
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