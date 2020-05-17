Онищенко из немецкой тюрьмы дал интервью НТВ

Александр Онищенко дал интервью российским журналистам из тюрьмы в городе Ольденбург. Телеканал НТВ заявил, что это первое появление перед прессой бывшего депутата Рады после его ареста в Германии в конце 2019 года.

- Арестовали меня за три дня до поездки в Вашингтон по приглашению Джулиани (личный адвокат Дональда Трампа, - Авт.). 1 декабря у меня должны была быть пресс-конференция. Американская сторона была очень заинтересована, чтобы получить показания по коррупции Байдена (вице-президент Барака Обамы, - Авт.) в Украине. Но немцы не заинтересованы в этом, - заявил Онищенко в начале сюжета.

Экс-депутат и бизнесмен считает, что его выманили в Германию, чтобы арестовать, воспользовавшись его увлечением конным спортом.

- Были подосланы люди, которые продали мне определенную лошадь, но не выдали… Мы должны были обратиться в полицию, рассказать, что нас обманули, - рассказал Онищенко.

Он добавил также, что все пять месяцев сидит в одиночной камере, а после того, как ему начали давать успокоительные, у него стало болеть сердце и ему сделали операцию. Онищенко назвал себя личным врагом Порошенко и сказал, что "Зеленский превратился в того же Порошенко". Экс-депутат также заявил, что если после экстрадиции в Украину с ним что-то случится, то винить он в этом просит президента.

Александр Онищенко - нефтегазовый трейдер, депутат Верховной Рады VII и VIII созывов. В 2015 году его в отношении него открыли так называемое "газовое дело". В 2016 году Верховная Рада предоставила согласие на привлечение Онищенко к ответственности, задержание и арест. Однако накануне голосования Онищенко уехал из Украины.

Онищенко, в свою очередь, обвинил президента Петра Порошенко в коррупции и подкупе депутатов. 8 августа 2016 года его объявили в национальный розыск. Бизнесмена подобзревают в хищении средств во время добычи и продажи природного газа по договорам совместной деятельности "Укргазвыдобування", в результате которой государству причинены убытки на сумму около трех миллиардов гривен. В целом следствие установило причастность к "газовой схеме" 29 человек.

3 декабря 2019 года немецкие правоохранители задержали Онищенко по запросу НАБУ и САП. 13 мая 2020 года Высший антикоррупционный суд Украины приступил к рассмотрению "газового дела" Онищенко по существу.