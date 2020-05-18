Более 120 стран требуют расследовать происхождение COVID-19

Более 120 стран накануне Всемирной ассамблеи здравоохранения призывают начать тщательное расследование происхождения и причин распространения коронавирусной болезни СOVID-19. Об этом пишет The Guardian.





Проект предложения уже поддержали 122 страны, в том числе страны ЕС и Африканской группы, Великобритания, Россия, Канада, Австралия и Новая Зеландия.





Австралия была одним из самых активных и первых сторонников независимого расследования. Это вызвало отпор со стороны Китая, который назвал такие действия "политическим маневром" против Пекина.





Не присоединились к инициативе и США, отмечают в DW. Вашингтон настаивает, что должна быть более жесткая формулировка, которая бы призывала к расследованию происхождения вируса, начиная именно с Китая. В предложении, которое сейчас обсуждается, не упоминается ни Китай, ни город Ухань - первый очаг вспышки COVID-19.



