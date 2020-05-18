Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
28.72
USD
26.56
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
18 мая 20, 11:24
Более 120 стран требуют расследовать происхождение COVID-19
коронавирус
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Более 120 стран хотят расследования происхождения коронавирусной болезни COVID-19. США пока не присоединилось к их числу.
Более 120 стран накануне Всемирной ассамблеи здравоохранения призывают начать тщательное расследование происхождения и причин распространения коронавирусной болезни СOVID-19. Об этом пишет The Guardian.

Проект предложения уже поддержали 122 страны, в том числе страны ЕС и Африканской группы, Великобритания, Россия, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

Австралия была одним из самых активных и первых сторонников независимого расследования. Это вызвало отпор со стороны Китая, который назвал такие действия "политическим маневром" против Пекина.

Не присоединились к инициативе и США, отмечают в DW. Вашингтон настаивает, что должна быть более жесткая формулировка, которая бы призывала к расследованию происхождения вируса, начиная именно с Китая. В предложении, которое сейчас обсуждается, не упоминается ни Китай, ни город Ухань - первый очаг вспышки COVID-19.

Источник: https://news.liga.net/
Ещё по теме:
В Украине новый всплеск заражения коронавирусом
В Черновцах заканчиваются места для больных COVID-19
В Украине резко вырос прирост зараженных COVID-19
В Украине зафиксировали 507 новых случаев COVID-19
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
На каких условиях можно будет отдохнуть в Турции и Греции
noimageВ Афганистане смертник атаковал здание спецслужбы: 7 жертв
noimageОпубликованы новые материалы ВМС США о встречах с НЛО
noimageОнищенко из немецкой тюрьмы дал интервью НТВ
Лента новостей