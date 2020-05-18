На каких условиях можно будет отдохнуть в Турции и Греции

Ожидается, что сначала этим смогут воспользоваться местные жители. Однако уже в середине лета страны откроют для иностранных туристов.

Турция начнет принимать иностранных туристов с середины июня. О таких сроках сообщил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой в эфире местного телевидения. Как сообщает Lenta.ru, министр отметил, что первыми туристами после эпидемии могут стать граждане азиатских стран, таких как Китай и ЮжнаяКорея.

При этом он напомнил, что ситуация с коронавирусом улучшается и в европейских странах. Таким образом, по мнению Эрсоя, международный туризм для Турции возобновится с середины июня.

Внутренний же сезон при этом может открыться уже 28 мая.

Как сообщает «Апостроф», об открытии туристического сезона думают также в Греции. По словам премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса, сейчас власти проводят работу, чтобы начать принимать иностранцев с 1 июля. При этом должны соблюдаться строгие правила для безопасности отдыхающих. Они будут распространяться на рестораны, пляжи, отели и другие популярные места скопления людей.

«Опыт туризма этим летом может несколько отличаться от того, что вы имели в предыдущие годы. Возможно, будут закрыты бары, и не будет толп, но вы все равно можете получить фантастический опыт в Греции. При условии, что глобальная эпидемия идет по нисходящему пути», — заявил греческий премьер.

К августу ожидают наплыва туристов и в Черногории. По словам директора Национальной туристической организации Черногории Жельки Радак-Кукавичич, для этого власти разрабатывают специальный протокол.

В его рамках 7 апреля Государственная пограничная служба Украины запретила пересечение границы любым способом, кроме как на автотранспорте, для которого останутся открытыми 19 пунктов пропуска.

В начале мая руководство Египта и Болгарии приняло решение о смягчении карантинных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни COVID-19. Однако это касалось лишь местных жителей.