Прогнозы о Covid: Вторая волна зимой, больше жертв

Пока во всем мире ослабляют карантинные мероприятия, введенные из-за пандемии коронавируса, ученые предупреждают о второй волне заболевания.

Сейчас "время для подготовки, а не празднований" заявил в интервью The Telegraph доктор Ханс Клюге, директор ВОЗ по Европе.

Корреспондент.net собрал информацию о второй волне коронавируса.

Пора готовиться

Клюге уверен, что европейские страны должны готовиться ко второй смертоносной волне коронавирусной инфекции, так как пандемия еще не закончилась.

Ученый подчеркнул, что хотя число случаев Covid-19 в таких странах, как Великобритания, Франция и Италия, начинает падать, это не означает, что пандемия подходит к концу. Эпицентр европейской вспышки в настоящее время переместился на восток, предупредил он.

Страны должны использовать это время с умом и начать укреплять системы общественного здравоохранения, а также наращивать мощности в больницах, отделениях первичной и интенсивной терапии, говорит Клюге.

"Сингапур и Япония рано поняли, что это не время для празднований, это время для подготовки. Это то, что делают скандинавские страны - они не исключают вторую волну, но они надеются, что она будет локализована, и они смогут справиться с ней быстро", - заявляет доктор Клюге.

Он также опасается, что вторая волна коронавируса может совпасть со вспышкой других инфекционных заболеваний: "Я очень обеспокоен двойной волной - осенью у нас может быть вторая волна Covid и еще одна волна сезонного гриппа или кори. Два года назад у нас было 500 тыс. детей, не имевших прививки от кори".

Как испанка

Многие эксперты, в том числе профессор Крис Уитти, главный медицинский чиновники Англии, считают, что вторая волна пандемии может оказаться даже более опасной, чем первая, ссылаясь в качестве доказательства на пандемию гриппа-испанки 1918-20 годов.

"Из истории мы знаем, что в условиях пандемии по странам, которые не пострадали на ранней стадии, может ударить вторая волна, - сказал доктор Клюге. - Что нас ждет в Африке и Восточной Европе? Они находятся вне кривой - некоторые страны говорят: "У нас не так, как в Италии", а затем, через две недели - бум! К сожалению, по ним может ударить вторая волна, поэтому мы должны быть очень, очень осторожны ".

В последние пару недель многие европейские страны начали открывать экономики и позволили некоторое возобновление нормальной жизни. В начале этого месяца испанскому населению впервые за 7 недель было разрешено заниматься спортом на свежем воздухе, а в некоторых районах Германии открылись рестораны. Во Франции людям больше не нужны разрешения на передвижения, чтобы объяснить, почему они вышли из дома.

Но в отсутствие эффективного лечения вируса или вакцины, отмечает доктор Клюге, любой карантин должен сопровождаться строгими мерами общественного здравоохранения, включая всестороннюю проверку контактов и тестирование, а любое ослабление ограничений карантина должно производиться "постепенно и осторожно".

Пандемия показала, надеется он, что теперь здоровье должно быть в первых строках политической повестки дня. "Мы всегда думали, что здоровье является движущей силой экономического процветания, но все серьезнее - там, где нет здоровья, нет экономики, - добавил доктор. - Это урок, о котором нельзя забывать".

Ситуация в Китае

В Китае тоже ждут вторую волну коронавируса. По словам ведущего китайского эпидемиолога и главного консультанта китайских властей по пандемии коронавируса Чжун Наньшаня, большинство жителей Китая по-прежнему не обладают иммунитетом против вируса, а следовательно подвержены заражению. "Мы стоим перед большим вызовом", - заявил он, отметив, что в этом отношении ситуация в Китае не отличается от ситуации в других странах.

Чжун Наньшань подверг критике действия местных властей провинции Хубэй, не проинформировавших Пекин о масштабе пандемии на ее начальном этапе. "Местные власти не хотели в то время говорить правду", - сообщил он. По его словам, эпидемиологу приходилось самому доискиваться до настоящих цифр, чтобы оценить ситуацию.

Новые случая заражения коронавирусом в Китае в мае зафиксированы в городе Ухань, который специалисты называют центром пандемии. Официальные лица США обвиняют Китай в утаивании информации о происхождении вируса и отказе от полноценного сотрудничества. В мае в Сенат Конгресса США был внесен законопроект, позволяющий президенту Дональду Трампу ввести санкции против Пекина за отказ в сотрудничестве при выяснении причин возникновения пандемии коронавируса.