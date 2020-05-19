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19 мая 20, 10:05
Какой препарат принимает Трамп для профилактики коронавируса
Трамп,
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По словам президента США, он чувствует себя хорошо.

Президент США Дональд Трамп признался, что уже около двух недель ежедневно принимает по одной таблетке гидроксихлорохина для предотвращения заражения коронавирусом. Как пишет CNBC, об этом американский лидер рассказал на брифинге в Белом доме

На данный момент нет никаких доказательств того, что гидроксихлорохин может предотвратить заражение коронавирусом, хотя клинические испытания ведутся в США, Великобритании, Испании и Китае. По мнению экспертов, прием препарата может быть небезопасным. Поэтому журналисты задали Трампу вопрос, насколько он считает гидроксихлорохин безопасным.

- Вот мои доказательства, я получил много положительных отзывов о нем. Вы удивитесь, как много людей его принимает, особенно те, кто работает на передовой эпидемии - многие принимают его, - уверил он  журналистов.

Глава США ранее неоднократно призывал применять гидроксихлорохин, указывая, что его принимают медики, работающие с пациентами с Covid-19. В свою очередь американское управление по контролю за продуктами и лекарствами  несколько недель назад выпустило предупреждение о препарате. По данным управления, у пациентов, которые лечили гидроксихлоронихном, часто в сочетании с антибиотиком азитромицином, были "серьезные проблемы с сердечным ритмом".

Гидроксихлорохин ("Плаквенил") — противомалярийный препарат, производное 4-аминохинолина. Оказывает также умеренное иммуносупрессивное, специфическое и неспецифическое противовоспалительное действие при аутоиммунных заболеваниях.

Гидроксихлорохин входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.  Часто этот препарат  используют для лечения малярии и волчанки.

Чем коронавирус лечат в Украине

Украинские протоколы лечения были утверждены  2 апреля. Туда вошли препараты гидроксихлорохин ("Плпквенил"), "Хлорохин", "Лопинавир + Ритонавир", "Ремдесивир", "Тоцилизумаб", "Осельтамивир" и "Ритонавир".

Вскоре после обнародования протокола лечения  Всемирная организация здравоохранения направила Степанову письмо, в котором выразила обеспокоенность им. По  данным ВОЗ,  в нем рекомендуются к использованию "препараты, чья эффективность против COVID-19 не доказана".

29 апреля в протокол лечения также был внесен еще один препарат  - гепарин. Это связано с большим количеством тромбоэмболических осложнений у пациентов, заболевших Covid-19. 

 Статистика

В мире коронавирусом заболели  4 804 167 человек. На первом месте по случаям заражения США, где зарегистрировано 1 508 598 таковых. Второе место уже неделю занимает Россия (20 678 заболевших), третье – Бразилия (255 368). На четвертом месте находится Великобритания (247 709), пятом – Испания (231 606).  

В Украине по состоянию на 18 апреля было 18 616 официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.   За все время выздоровели 5276 человек, скончались  - 535. Больше всего людей за последние сутки заболели во Львовской (47 человек) и Ровенской (41) областях и столице Украины – Киеве (41 заболевший). 
kp.ua
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