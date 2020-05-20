ВИДЕО: США на связи. Скандал с "пленками Порошенко"

Скандалы в американо-украинских отношениях не прекращаются. Вслед за обнародованием переговоров действующих президентов США и Украины, теперь в информационное поле вбросили якобы разговоры бывших руководителей двух стран.

Нардеп Андрей Деркач утверждает, что записи получил от журналистов-расследователей, а датированы они 2015-2016 годами. Парламентарий обещает передать аудиоматериалы в правоохранительные органы, в частности, в ГПУ.

Корреспондент.net разбирался, что на пленках.

Шокин и Яценюк

Деркач утверждает, что на записях есть разговор пятого президента Украины Петра Порошенко с бывшими вице-президентом США Джо Байденом и главой Госдепа Джоном Керри.

"Хотел бы призвать вас рассмотреть возможность решения проблемы замены генерального прокурора Шокина, поскольку он, на мой взгляд, заблокировал реформу очищения генпрокуратуры", - говорит якобы Керри.

"В случае, если у вас будет новое правительство и новый генеральный прокурор, я буду готов к публичному подписанию обязательств на 1 миллиард долларов", - говорит уже якобы Байден.

"Чрезвычайно сильная мотивация. Одним из возможных кандидатов на эту должность был лидер моей фракции Луценко", - отвечает якобы Порошенко.

Также на записях идет обсуждение отставки правительства Арсения Яценюка, работы коалиции в Верховной Раде и выполнения требований МВФ.





Нардеп Деркач уже далеко не первый раз обнародует какие-то документы, о вмешательстве представителей Демократической партии США в политическую ситуацию в Украине. Ранее он заявлял, что первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава несколько лет предоставлял посольству США в Киеве информацию о ходе резонансных дел, которые касались Украины и США.

Также Деркач снялся в фильме адовката Дональда Трампа Руди Джулиани, который должен был подтвердить невмешательство Трампа в украинские дела. Происходило это в разгар импичмента Трампа из-за разговора с Владимиром Зеленским.

Реакция Порошенко

В партии Европейская солидарность, лидером которой является Петр Порошенко, заявили, что обнародованные "аудиофрагменты сфабрикованы ради дискредитации Украины и искусственного ее вовлечения в американскую избирательную кампанию".

"По сути это российская провокация, которая не имеет ничего общего с действительностью. Ее цель подорвать двухпартийную поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов, за 5 лет выстроенную президентом Петром Порошенко, вернуть наше государство в зону российского влияния и ослабить международную проукраинскую коалицию. Не случайно, что ключевым спикером в этом деле является представитель пятой колонны, известный своими связями с Россией, Андрей Деркач", - подчеркнули в партии.

Реакция “слуг народа”

Нардеп от партии Слуга народа Александр Качура Нардеп заявил, что материалам, которые опубликовал Андрей Деркач в отношении Порошенко, правоохранительные органы должны дать правовую оценку, провести экспертизу подлинности, а после этого установить юридический факт и привлечь виновных лиц к ответственности. Народные депутаты, по словам Качуры, не должны в это вмешиваться.





В тоже время, его коллега по фракции Ирина Верещук в комментарии изданию Страна.юа заявила, что нужно инициировать создание в Раде временной следственной комиссии по обнародованным фактам.

В свою очередь, эксперт по вопросам антикоррупционной политики Александр Леменов полагает, что обнародование записей втягиванием Украины в глобальную внутреннеамериканскую игру.

“То, что республиканцы, в частности Рудольф Джулиани, поджигают ключевого оппонента (Джо Байдена) за полгода до выборов - не редкость. Удивляет то, как украинские депутаты влезают в эту игру. Вы хоть на секунду представьте - побеждает Байден. Что тогда будете делать? В общем, я бы занял нейтральную позицию. Борьба ключевых партий в США между собой не нашего уровня дискуссия. Это как 6-классник выбежит на ринг, где Тайсон рубиться с Холифилдом”, - отметил эксперт.