У Байдена отреагировали на записи разговоров с Порошенко

Аудиозаписи, которые якобы демонстрируют коррупцию пятого президента Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена отредактированы и преследуют политические цели. Об этом заявил спикер команды Байдена Эндрю Бейтс, передает The Washington Post.

"Они в значительной степени отредактировали записи, и они ничего не значат", - сказал он.

В команде Байдена считают публикацию "старой попыткой нанести политический вред" бывшему вице-президенту. Кроме того, по их мнению, к распространению записей причастен российский пропагандистский госресурс RT. Также они отмечают "связи с интересами РФ" нардепа Андрея Деркача, который опубликовал записи.





Сегодня на пресс-конференции президент Владимир Зеленский отреагировал на пленки, сказав, что делом должны заниматься правоохранительные органы и это "не последний звонок, который увидят украинцы".





Позже Порошенко заявил, что записи сфабрикованы. Он назвал скандал "пророссийской провокацией" и подозревает, что к ней якобы причастен Офис президента.

