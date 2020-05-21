Развитие человечества снижается впервые за 30 лет - ООН

Развитие человеческого потенциала снижается впервые с 1990 году из-за того, что пандемия коронавируса COVID-19 нанесла удар сразу по трем ключевым показателям: всемирному здравоохранению, образованию и уровню жизни. Об этом говорится в докладе Програмы разивития ООН.

"За последние 30 лет в мире произошло много кризисов, включая Глобальный финансовый кризис 2007–2009 годов. Каждый из них сильно ударил по человеческому развитию, но, в целом, выгоды от развития накапливались во всем мире в годовом исчислении. COVID-19 с его тройным ударом по здравоохранению, образованию и доходам - ​​может изменить эту тенденцию", - сказал администратор ПР ООН Ахим Стайнер.

Спад в основных областях человеческого развития ощущается в большинстве стран - богатых и бедных - в каждом регионе, отмечают в ООН. Однако в организации ожидают роста неравенства между разными странами.

В докладе прогнозируется, что снижение темпов развития человеческого потенциала будет намного выше в развивающихся странах, которые в меньшей степени способны справиться с социально-экономическими последствиями пандемии.

В качестве примера в ООН подчеркивают, что из-за закрытия школ в развивающихся странах не учатся около 86% детей младшего школьного возраста, в то время как в финансово благополучных – 20%. Общемировой показатель – примерно 60%.

Эту ситуацию можно исправить, обеспечив население "новыми потребностями 21-го века", такими как доступ к Интернету, считают в ООН.

В целом, ПРООН рекомендует пять шагов, чтобы изменить тенденцию: защитить системы здравоохранения; усилить соцзащиту; защитить рабочие места, малого и среднего бизнеса, работников неформального сектора; заставить макроэкономическую политику работать на всех; содействовать миру, благому управлению и доверию для создания социальной сплоченности.