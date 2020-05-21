Греция открывает туристический сезон

Туристический сезон в Греции начнется 15 июня с открытия отелей для туристов, международные рейсы запустят с 1 июля. Об этом 20 мая заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, передает Associated Press.





По словам премьера, туристы будут проходить выборочное тестирование на коронавирус.





Мицотакис также отметил, что в течение пяти месяцев в Греции будут снижены потребительские налоги на транспорт с 24% до 13%, что приведет к удешевлению билетов на катера, самолеты и автобусы в течение туристического сезона. Кроме того снизят налог на кофе, безалкогольные напитки и билеты в кинотеатры под открытым небом.





Министр туризма Гарри Теохарис заявил, что список стран, с которыми возобновится авиасообщение объявят до конца мая. Отбор будет основываться на "эпидемиологических критериях". Ожидается, что граждане стран Балтии и Балкан, Германии, Израиля и Кипра будут в первой волне. С 15 июня на прием рейсов будет открыт только международный аэропорт Афин, а прямые рейсы в остальные аэропорты страны возобновятся 1 июля.





С другими странами восстановление прямых рейсов будет возможно в зависимости от эпидемической ситуации.





Теохарис отметил, что правительство разрабатывает план для борьбы с любыми потенциальными вспышками коронавируса, который включает назначение врача для каждой гостиницы, специальные зоны карантина и спеццентры на островах.





По словам Теохариса, в прошлом году в Грецию приехали около 33 млн человек, которые потратили 19 млрд евро.



